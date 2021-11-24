Канадцы Билли и Кара устроили водную прогулку на территории Северо-Западной реки. Во время сплава они увидели, что стая ворон атаковала огромную сову.
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Несмотря на то, что они мелкие, действовали сгруппировано и активно. Вороны налетали на сову сверху и били по ней клювами и когтистыми лапами, не давая ей подняться выше, в сторону или спрятаться. Это продолжалось, пока птица не упала в воду.
Кара сразу заметила, где было место падения пернатой, поэтому направили каяки на спасение. У них было совсем не много времени, ведь у совы на перьях нет специальной водоотталкивающей пропитки, поэтому может быстро пойти ко дну.
Смотрите фото: как Билли и Кара спасали сову
Когда они увидели в воде птицу, Билли протянул ей весло. Сове хватило сил схватиться за него и сесть, как на ветку. Впоследствии она осторожно перешла на нос каяка и расположилась там, распушив мокрые перья.
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Сова совсем не пыталась улететь, поэтому пара направила свой водный транспорт к берегу. Когда им оставалось всего несколько метров, птица встряхнулась, расправила крылья и перелетела на торчавший у самой воды старый пень. Оттуда она долго наблюдала за своими спасателями.
Билли отметил, что сову подобрали сотрудники по охране природы, осмотрели и занялись лечением. Она нуждается в уходе специалистов, но скоро сможет вернуться домой.