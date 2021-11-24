Канадці Біллі та Кара влаштували собі водну прогулянку на території Північно-Західної річки. Під час сплаву вони побачили, що зграя ворон атакувала величезну сову.
Цікаво Ласощі для котів: як зробити улюбленця щасливим та здоровим
Попри те, що вони дрібні, проте діяли згруповано й активно. Ворони налітали на сову зверху і били по ній дзьобами та кігтистими лапами, не даючи їй піднятися вище, вбік чи сховатися. Це тривало поки птаха не впала у воду.
Кара одразу помітила, де було місце падіння пернатої, тому вони направили каяки на порятунок. У них було зовсім не багато часу, адже сова на пірʼї немає спеціального водовідштовхувального просочення, тому може швидко піти на дно.
Дивіться фото: як Біллі та Кара рятували сову
Коли вони побачили у воді птаха, Біллі простяг йому весло. Сові вистачило сил схопитися за нього і сісти, як на гілку. Згодом вона обережно перейшла на ніс каяка і розташувалася там, розпушивши мокре пір'я.
Читайте також Як черепаха змогла прогнати левів з водопою: відео сміливого вчинку
Сова зовсім не намагалася полетіти, тому пара направила свій водний транспорт до берега. Коли їм залишалося всього кілька метрів, птаха струснулась, розправила крила і перелетіла на старий пень, що стирчав біля самої води. Звідти вона ще довго спостерігала за своїми рятівниками.
Біллі зазначив, що сову підібрали співробітники з охорони природи, оглянули та зайнялися лікуванням. Вона потребує догляду фахівців, але скоро зможе повернутися додому.