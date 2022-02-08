Ворони приносять жінці подарунки за смачну їжу: що дарують

Коли Танго Стейнке переїхала до нового будинку, то виявила, що має неочікуваних сусідів. Ними виявилися ворони, яких вона назвала Док і Дотті.

Жінка вирішила залишати птахам арахіс, а вони були тільки раді такому частуванню, тому із задоволенням прилітали на смаколики.

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"Зазвичай ворони не наближалися до мене і починали їсти горішки лише після того, як я йшла з балкона. Через місяць регулярних відвідувань вони почали голосно заявляти про свій приліт. У вихідні вони каркали біля вікна моєї спальні, щоб розбудити мене та отримати їжу", – пригадала Танго Стейнке.

Дивіться відео: як ворони ласують на вікні Танго

Птахи вирішили віддячити жінці за частування і почали приносити маленькі подарунки. Це могли бути жолуді, ґудзик, шматочки металу, гарні камінці та навіть монетки.

Дивіться відео: що приносять ворони

"Ці ворони стали для мене справжніми друзями. Іноді вони проводять мене до автобусної зупинки вранці та навіть стежать за моїми дітьми, коли ті грають на майданчику", – зазначила Танго Стейнке.

Дивіться відео: як ворони проводжають до зупинки

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