Ворона вміє говорити "привіт" і ходить в один і той самий бар вже 26 років: приголомшливе відео

Щоранку, тільки-но відчиняється бар готелю Solymar у Посада-де-Льянес в Іспанії, його відвідує ворон Пако, найособливіший і найвідданіший клієнт на сьогодні. Птах приходить до закладу на сніданок уже 26 років, не пропустивши жодного дня.

Багато років тому господарі закладу врятували птаха після того, як він випав із гнізда, і відтоді на нього чекають із розпростертими обіймами та спеціальною стравою. Однак, Пако є одним із найвимогливіших клієнтів і не задовольняється малим.

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Ворона вміє говорити й вже 26 років ходить в бар

Власники кафе з нетерпінням чекають на приліт свого улюбленого пернатого друга, озброївшись щедрою порцією їжі, щоб забезпечити його енергією на цілий день. У них навіть є спеціальна страва з його ім'ям. За словами офіціантів, ворон вважається "членом сім'ї" кафе.

Ви даєте йому меню, і він завжди вибирає те, що хоче,

— пояснює один із працівників ресторану.

Власник готелю Лукас Фернандес розповів, що птах випав із гнізда і його підібрали разом із двома іншими, але вижив тільки він, і відтоді не хоче відлітати.

Пако снідає у барі вже 26 років / Фото 20 minutos

14 років тому Пако ледь не довелося розпрощатися з улюбленим сніданком, оскільки скарга загрожувала його перебуванню в закладі, але врешті-решт влада дозволила йому залишитися там.

Тепер птах став зіркою соціальних мереж після того, як власники готелю опублікували відео, на якому він у барі говорить "привіт" (Hola). Тварина вміє розмовляти й дуже ввічливо, без вагань вітає всіх, хто заходить поїсти.

Як ворона каже "привіт": дивіться відео

Ті, хто її знає, описують її як "феномен", а ті, хто не знає, розчулюються і не наважуються прийти до ресторану.

Цікаво, у США чоловік тримав хворого алігатора як домашнього улюбленця у своєму басейні, і дозволяв дітям заходити у воду, щоб погладити його. Звір жив на території його розкішного маєтку.