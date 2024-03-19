Саме це сталося з мешканцями Твентінайн Палмс у Каліфорнії, які встановили в кімнаті камеру. Їх кішка з округлими очима годинами сидить перед нею, ніби зачарована.

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Ця кішка ніби зачарована камерою відеоспостереження

Цей "таємничий" пристрій привернув увагу домашньої кішки й вразив уяву вихованки. Відтепер кішка готова подовгу сидіти перед об'єктивом і витріщатися в нього настільки розширеними очима, що вони виглядають майже мультяшними.

Не дивно, що подібні сценки дуже веселять домовласників. Ви тільки гляньте на її оченята – це так мило, і загадково водночас.

Як кішка сидить перед камерою: дивіться відео

Та й користувачі інтернету в більшості своїй не могли не посміятися. Цікаво було б знати, про що в ці моменти думає кішка і як саме вона сприймає камеру.

Можливо вона думає, що знайшла "вихід із матриці", або з "котоматриці",

– кумедно коментують відео.

Веселі танці песика та малюка вкрадуть серця кожного

Коли маленька дитина має вірного чотирилапого друга – це чудово. Адже разом із ним можна весело проводити час, не виходячи з дому.

Яскравий приклад – парочка приятелів із нещодавно опублікованого відео. Малюк і песик влаштували собі веселі танці просто серед білого дня.

Кішка хотіла перевірити терпіння "чоловіка" і отримала прочухана

Деякі люди і тварини вважають, що їхня головна місія – доводити інших до сказу. Зазвичай, стереотипно, таку поведінку приписують жінкам, от і кішечка з опублікованого відео, мабуть, підтверджує це. Вона вирішила надокучати своєму пухнастому "чоловікові". Але той виявився дуже міцним горішком, і його реакцію можна переглядати цілий день.

На опублікованому відео видно, як біла кішка всіляко намагається привернути увагу смугастого товариша, але той не реагує на неї ніяк. Ймовірно, кішка хотіла пофліртувати з ним, але той не розумів. Тоді пухнаста вирішила "дістати" кота – спершу гладила його по носу, потім по морді. Реакція постраждалого виявилася дуже адекватною.