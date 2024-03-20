Багато років тому господарі закладу врятували птаха після того, як він випав із гнізда, і відтоді на нього чекають із розпростертими обіймами та спеціальною стравою. Однак, Пако є одним із найвимогливіших клієнтів і не задовольняється малим.

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Ворона вміє говорити й вже 26 років ходить в бар

Власники кафе з нетерпінням чекають на приліт свого улюбленого пернатого друга, озброївшись щедрою порцією їжі, щоб забезпечити його енергією на цілий день. У них навіть є спеціальна страва з його ім'ям. За словами офіціантів, ворон вважається "членом сім'ї" кафе.

Ви даєте йому меню, і він завжди вибирає те, що хоче,

— пояснює один із працівників ресторану.

Власник готелю Лукас Фернандес розповів, що птах випав із гнізда і його підібрали разом із двома іншими, але вижив тільки він, і відтоді не хоче відлітати.

Пако снідає у барі вже 26 років / Фото 20 minutos

14 років тому Пако ледь не довелося розпрощатися з улюбленим сніданком, оскільки скарга загрожувала його перебуванню в закладі, але врешті-решт влада дозволила йому залишитися там.

Тепер птах став зіркою соціальних мереж після того, як власники готелю опублікували відео, на якому він у барі говорить "привіт" (Hola). Тварина вміє розмовляти й дуже ввічливо, без вагань вітає всіх, хто заходить поїсти.

Як ворона каже "привіт": дивіться відео

Ті, хто її знає, описують її як "феномен", а ті, хто не знає, розчулюються і не наважуються прийти до ресторану.

Цікаво, у США чоловік тримав хворого алігатора як домашнього улюбленця у своєму басейні, і дозволяв дітям заходити у воду, щоб погладити його. Звір жив на території його розкішного маєтку.