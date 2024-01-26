Не "поза політикою": атаки Росії у Харкові та Одесі забрали життя 5 собак, ще одну розшукують

Через повітряні атаки по Харкову та Одесі там загинуло п'ятеро собак. Одну вдалося врятувати, ще одну продовжують шукати під завалами будинку.

У Харкові внаслідок атаки 23 січня загинули два працівники КСУ та дві їхні такси. Про це повідомили у Кінологічній Спілці України.

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У Харкові та Одесі загинуло 5 собак

Через ракетні російські атаки по Харкову та Одесі загинули п'ять собак. Їх витягли з-під завалів разом із господарями.

Тіла членів КСУ Юлі Брейниної та Валери Конченкова сьогодні дістали з-під завалів зруйнованої вщент частини будинку, де вони жили. Їхні такси загинули разом зі своїми власниками,

— зазначили у спілці.

Також ранок 24 січня у Харкові не пережили Катерина та її собака породи акіта іну, на прізвисько Акіо. Дівчина зі своїм хлопцем нещодавно взяли тварину з київського розплідника. Хлопець Костя перебуває у важкому стані.



Катя, Костя та їх собака Акіо / Фото з фейсбуку КСУ

В Одесі в ніч на 25 січня в результаті ракетного обстрілу загинули 2 собаки породи міттельшнауцер.



2 собаки загинули / Фото з фейсбуку КСУ

У господині собак Наталії Данилової було чотири собаки. Одну з них вдалося знайти після обстрілу живою, зазначили у UAnimals, а от пошуки четвертої собаки, на ім'я Дора, продовжуються.

Наталя не може долучитися до пошуків, адже перебуває біля свого чоловіка, який після атаки дронами потрапив до лікарні.

Зауважимо, раніше внаслідок ракетних ударів по Харкову в одному з приміщень організації "Порятунок тварин" вибило вікна. На щастя, тварини та співробітники не зазнали поранень.

На жаль, так не пощастило рудому котикові, який був вихованцем відомого поета на фронті Максима Кривцова із позивним Далі. Їхній зв'язок був настільки сильним, що вони навіть з життя пішли разом.