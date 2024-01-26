В Харькове в результате атаки 23 января погибли два работника КСУ и две их таксы. Об этом сообщили в Кинологическом Союзе Украины.

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В Харькове и Одессе погибло 5 собак

Из-за ракетных российских атак по Харькову и Одессе погибли пять собак. Их вытащили из-под завалов вместе с хозяевами.

Тела членов КСУ Юли Брейниной и Валеры Конченкова сегодня достали из-под завалов разрушенной до основания части дома, где они жили. Их таксы погибли вместе со своими владельцами,

- отметили в союзе.

Также утро 24 января в Харькове не пережили Екатерина и ее собака породы акита ину, по кличке Акио. Девушка со своим парнем недавно взяли животное из киевского питомника. Парень Костя находится в тяжелом состоянии.

Катя, Костя и их собака Акио / Фото из фейсбука КСУ

В Одессе в ночь на 25 января в результате ракетного обстрела погибли 2 собаки породы Миттельшнауцер.

2 собаки погибли / Фото из фейсбука КСУ

У хозяйки собак Натальи Даниловой было четыре собаки. Одну из них удалось найти после обстрела живой, отметили в UAnimals, а вот поиски четвертой собаки, по имени Дора, продолжаются.

Наталья не может присоединиться к поискам, ведь находится у своего мужа, который после атаки дронами попал в больницу.

Заметим, ранее в результате ракетных ударов по Харькову в одном из помещений организации "Спасение животных" выбило окна. К счастью, животные и сотрудники не получили ранений.

К сожалению, так не повезло рыжему котику, который был питомцем известного поэта на фронте Максима Кривцова с позывным Дали. Их связь была настолько сильной, что они даже из жизни ушли вместе.