Дівчата, які живуть у Торонто, розповідають у соцмережах, як песик Скай живе повним життям та не почувається погано через свою глухоту.
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Собака розрізняє команди власниць Джулії та Дженіфер Майлс, і радо реагує на жести.
На своїй сторінці в тіктоці дівчата показали, як Скай та її друг Теді реагують на те, що пора йти на прогулянку.
Це Скай, і вона народилася глухою. Коли час іти гуляти, вона не може зрозуміти слів. Так ми показуємо, що пора на прогулянку,
– розповіла Джулія.
Одна з власниць показує собаці жестами людину, що йде. Реакція Скай – неймовірна.
Також розумний песик знає інші жести та виконує команди, які показують власниці. Скай вміє сідати, розуміє похвалу та дає лапу на прохання дівчат.
Мопс Теді також розуміє жести – він дає лапу та вміє сідати за командою.
Розумні собаки стали вірусними в інтернеті – відео про Скай та Тедді зібрали мільйони переглядів.
Що відомо про власниць песиків
Джулія та Дженіфер – професійні співачки. Вони мають свою сторінку на ютубі, де публікують кавери на відомі пісні. Також у дівчат є сторінки в інстаграмі та тіктоці – там вони розповідають про своє повсякденне життя та домашніх улюбленців.
Дівчата "всиновили" Скай 2020 року, і з того часу глухий пухнастик тішить близнючок та їхніх фоловерів.