Дівчата, які живуть у Торонто, розповідають у соцмережах, як песик Скай живе повним життям та не почувається погано через свою глухоту.

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Собака розрізняє команди власниць Джулії та Дженіфер Майлс, і радо реагує на жести.

На своїй сторінці в тіктоці дівчата показали, як Скай та її друг Теді реагують на те, що пора йти на прогулянку.

Це Скай, і вона народилася глухою. Коли час іти гуляти, вона не може зрозуміти слів. Так ми показуємо, що пора на прогулянку,

– розповіла Джулія.

Одна з власниць показує собаці жестами людину, що йде. Реакція Скай – неймовірна.

Також розумний песик знає інші жести та виконує команди, які показують власниці. Скай вміє сідати, розуміє похвалу та дає лапу на прохання дівчат.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Мопс Теді також розуміє жести – він дає лапу та вміє сідати за командою.

Розумні собаки стали вірусними в інтернеті – відео про Скай та Тедді зібрали мільйони переглядів.