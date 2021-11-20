Девушки, которые живут в Торонто, рассказывают в соцсетях, как песик Скай живет полной жизнью и не чувствует себя плохо из-за своей глухоты.

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Собака различает команды владелиц Джулии и Дженифер Майлс, и радушно реагирует на жесты.

На своей странице в тиктоке девушки показали, как Скай и ее друг Теди реагируют на то, что пора идти на прогулку.

Это Скай, и она родилась глухой. Когда пора идти гулять, она не может понять слов. Так мы показываем, что пора на прогулку,

– рассказала Джулия.

Одна из обладательниц показывает собаке жестами идущего человека. Реакция Скай – невероятная.

Также умный песик знает другие жесты и выполняет команды, которые показывают владелице. Скай умеет садиться, понимает похвалу и дает лапу по просьбе девушек.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Мопс Тедди также понимает жесты – он дает лапу и умеет садиться по команде.

Умные собаки стали вирусными в интернете – видео о Скай и Тедди собрали миллионы просмотров.