Власники "приборкали" своїх тварин кумедними способами: курйозні фото
Джерело:Reddit
Домашні улюбленці іноді бувають дуже хитрими. Однак їх господарі зуміли перехитрити своїх котиків та песиків й навести вдома порядок.
Якщо ваш кіт не вважає себе хазяїном у домі – перевірте, чи точно у вас є кіт. Песики теж вміють диктувати свої правила й змушувати господарів робити те, чого хоче чотирилапий. Однак ці суворі та мужні люди зуміли показати, хто у домі головний – дивіться кумедну підбірку фото.
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1. Ви не пройдете
Щоб песики не ходили на кухню, поки власник готує їжу, він спорудив ось такий бар'єр.
Фото @RookieRaceline / Reddit
2. Боїться грому
Цей гігант боїться блискавки та грому. Тому йому зробили ось такий "барліг".
Фото @Emptydata_Enzo / Reddit
3. Цифрова маніпуляція
Щоб мати змогу заряджати клавіатуру від сонця, власнику довелося покласти на підвіконня ще одну, щоб обдурити котика.
Фото @andricathere / Reddit
4. Коли пес відмовився носити комір
А ось цю симпатичну іграшку він одягнув із задоволенням.
Фото @pokitgiraffe / Reddit
5. Щоб не билася головою
У цієї кішечки є проблеми із розвитком і вона часто вдаряється головою. Власниця зробила їй шолом.
Фото @-twistedflatcat- / Reddit
6. Заховали нитки
Так жінка рятує свою пряжу від надокучливого котика.
Фото @stinksnots / Reddit
7. Не хотів спати у лежанці
Але після того, як власник постелив туди свою сорочку, кіт спить тільки там.
Фото @HSrandom420 / Reddit
8. Милі шкарпетки
Щоб песик не розлизував рану після операції, йому одягнули шкарпетки.
Фото @FinNerDDInNEr / Reddit
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9. Привчили до переноски
Переноска завжди стоїть відкрита й кішечка може у ній спати. Потім, коли потрібно віднести тварину кудись, із цим ніколи не виникає проблем.
Фото @SinglePringleMingle / Reddit