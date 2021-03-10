Власники попросили оцінити фото своїх собак і отримали веселі результати: 10 прикладів

Користувачі інтернету попросили оцінити фотографії своїх собак. Деякі фото виявилися надзвичайно смішними. Ділимося із вами найкурйознішими з них.

Засновник проєкту "Ми оцінюємо собак" (We rate dogs) Метт Нельсон навіть не сподівався на такий успіх своєї сторінки. А тепер люди щодня присилають йому сотні фото собак для того, щоб інші оцінили красу та кумедність їх улюбленців.

Цікаво Через злого кота пілоти посадили літак: як він опинився на борту

Собака-астронавт



Кумедна собака з бульбашками / Фото We rate dogs

Це Неллі. Вона астронавт. Будь ласка, не переривайте її вихід у відкритий космос.

Малюк-метеорит



Кумедний пес викопав ямку та спить в ній / Фото We rate dogs

Ми оцінюємо тільки собак. Це метеорит, який впав з найвищою частини галактики. Будь ласка, надсилайте тільки собак. Дякуємо.

Врятований песик



Песик спить зі своєю мискою / Фото We rate dogs

Цього малюка врятували й забрали додому. Він ніяк не може звикнути, що має власну миску.

Ретривер і райдуга



Коли ракурс вирішує усе / Фото We rate dogs

Це Косі. Коли він справді сконцентрується, то може стріляти райдугою зі своєї голови.

Великий Татко



Бульдог сумує, бо його не випустили гратися з дітьми / Фото We rate dogs

Пес на прізвисько Великий Татко засумував. Він спостерігає з дітьми з балкона замість того, щоб гратися з ними на вулиці.

Онлайн-навчання



Пес зосереджено дивиться в екран / Фото We rate dogs

Це Ріплі й це його 1-й день у Zoom-класі.

Виглядає, як морозиво з печивом



Пес незвичайного забарвлення / Фото We rate dogs

Востаннє, ми оцінюємо тільки собак. Якщо хтось ще впустить на підлогу ріжок морозива з Орео, то підніміть його. Дякую.

Майстер камуфляжу



Пес зливається зі своїм спальним місцем / Фото We rate dogs

Про це фото засновники проєкту написали "Чому хтось надіслав нам фото без собаки?", й поскаржилися на неповагу.

Схожі на коней



Граціозні хорти бігають пляжем / Фото We rate dogs

І цих собак жартівливо назвали не собаками, а "ідеально синхронізованими дикими конями".

Вам сподобається Вперше у перукаря: відео з милим цуценям переглянули 2 мільйони людей

Досі не впала



Виявляється, собаки теж підтримують Пізанську вежу / Фото We rate dogs

Собака на прізвисько Джулі не знає, навіщо вона це робить, але це її не хвилює.