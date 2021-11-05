Вкрала камеру та зняла маленький фільм: яке унікальне відео зробила левиця

Левиця вкрала камеру в команди, яка займалася зйомками міграції антилоп гну. Яке відео змогла зробити хижачка – читайте у матеріалі.

Керівник студії Habitat XR Ульріко Грек-Камбо разом із командою здійснював зйомки міграції антилоп гну в кенійському заповіднику Масаї-Мара.

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Під час цього команда наткнулася на 3 левиць з левенятами, які грілися під сонцем. Ульріко вирішив, що це чудова можливість зняти ще й хижаків. Для цього вони недалеко виставили камери та звукове обладнання.

Тварини не проявляли до людей жодного інтересу, поки ті не повернулися до свого авто. Адже тоді хижаки почали активно вивчати невідомі для них об'єкти, які встановив Ульріко з командою.

Альфа-самка за 2 секунди з'явилася поруч з камерою. Вона поводилася обережно, як і її сестра, яка трималася поряд,

– пригадав Ульріко.

Коли левиця зрозуміла, що камера їй не зашкодить, вона схопила її зубами та кинулася тікати. Команда вирішила їхати машиною за нею, сподіваючись, що тварина настрашиться та кине обладнання. Проте здавалося, що це тільки викликало азарт у хижачки, адже вона міцніше вчепилася в камеру та прискорила біг.

Згодом команда зрозуміла, що гнатися за левицею марно. Чим довше вона бігла, тим більше шкоди завдавала обладнанню.

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Коли хижачка вдосталь награлася з камерою, вона вирішила її залишити. Ульріко побачив, що лінзи були розбиті та подряпані, дроти пожовані, а тринога розбита на частини. Проте неушкодженою залишилася карта пам'яті. Завдяки цьому команда змогла опублікувати відео, яке було зняте левицею.

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Дивіться відео, яке зробила левиця під час втечі: