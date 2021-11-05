Руководитель студии Habitat XR Ульрико Грек-Камбо вместе с командой осуществлял съемки миграции антилоп гну в кенийском заповеднике Масаи-Мара.

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Во время этого команда наткнулась на 3 львиц с львенками, которые грелись под солнцем. Ульрико решил, что это отличная возможность снять еще и хищников. Для этого они недалеко выставили камеру и звуковое оборудование.

Животные не проявляли к людям никакого интереса, пока те не вернулись в свой автомобиль. Ведь тогда хищники начали активно изучать неизвестные для них объекты, которые установил Ульрико с командой.

Альфа-самка через 2 секунды появилась рядом с камерой. Она вела себя осторожно, как и ее сестра, которая держалась рядом,

– вспомнил Ульрико.

Когда львица поняла, что камера ей не навредит, она схватила ее зубами и бросилась бежать. Команда решила ехать машиной за ней, надеясь, что животное испугается и бросит оборудование. Однако казалось, что это только вызвало азарт у хищницы, ведь она крепче вцепилась в камеру и ускорила бег.

Впоследствии команда поняла, что гнаться за львицей бесполезно. Чем дольше она бежала, тем больше вреда наносила оборудование.

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Когда хищница достаточно наигралась с камерой, она решила ее оставить. Ульрико увидел, что линзы были разбиты и поцарапаны, провода пожеваны, а тренога разбита на части. Однако невредимой осталась карта памяти. Благодаря этому команда смогла опубликовать видео, снятое львицей.

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Смотрите видео, которое сделала львица во время побега: