Гора шерсті: вівця 5 років блукала лісом і її ніхто не стриг – відео

На тварині виросло понад 35 кілограмів шерсті. Вона ледве могла пересуватися, коли її знайшли. Вівця-мандрівниця вийшла до людей поблизу Ленсфілду, Австралія.

Колись ця вівця була домашньою, однак вона загубилася в лісі. Без регулярної стрижки шерсть тварини виросла до неймовірних розмірів і стала схожою на броню.

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Шерсть відросла так, що закривала вівці очі / Фото The DoDo

Ймовірно, це і вберегло вівцю в лісі – такий шерстяний покрив не могли прокусити хижаки.

35 кілограмів шерсті – це половина ваги дорослого кенгуру. Зовні нестрижена овечка-мандрівниця нагадувала великий камінь.



Тварину стригли понад годину / Фото The DoDo

Вона не могла навіть нормально бачити, бо шерсть закривала їй очі. Фахівці кажуть, що для тварини такий покрив був болючим і неприємним.



Вівцю постригли і назвали Барак / Фото The DoDo

Вівцю відвезли до центру Edgar’s Mission. Після стрижки з'ясували, що це самець. Тварину назвали Барак і тепер він буде мешкати на фермі разом з іншими врятованими тваринами.

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Подивіться відео порятунку овечки: