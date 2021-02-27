Гора шерсті: вівця 5 років блукала лісом і її ніхто не стриг – відео

Джерело:The DoDo
На тварині виросло понад 35 кілограмів шерсті. Вона ледве могла пересуватися, коли її знайшли. Вівця-мандрівниця вийшла до людей поблизу Ленсфілду, Австралія.
Колись ця вівця була домашньою, однак вона загубилася в лісі. Без регулярної стрижки шерсть тварини виросла до неймовірних розмірів і стала схожою на броню.
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Шерсть відросла так, що закривала вівці очі / Фото The DoDo
Ймовірно, це і вберегло вівцю в лісі – такий шерстяний покрив не могли прокусити хижаки.
35 кілограмів шерсті – це половина ваги дорослого кенгуру. Зовні нестрижена овечка-мандрівниця нагадувала великий камінь.
Тварину стригли понад годину / Фото The DoDo
Вона не могла навіть нормально бачити, бо шерсть закривала їй очі. Фахівці кажуть, що для тварини такий покрив був болючим і неприємним.
Вівцю постригли і назвали Барак / Фото The DoDo
Вівцю відвезли до центру Edgar’s Mission. Після стрижки з'ясували, що це самець. Тварину назвали Барак і тепер він буде мешкати на фермі разом з іншими врятованими тваринами.
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Подивіться відео порятунку овечки: