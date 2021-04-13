Вівчарку Байдена Мейджора віддадуть на перевиховання

Джерело:NBCNews
Мейджор – член родини Джозефа Байдена, який нещодавно повернувся до Білого дому. Однак, звикання до нових умов далося йому важко і він декілька разів вкусив незнайомців.
Джозеф Байден сказав, що вважає Мейджора хорошим хлопчиком. Проте зазначив: той має невеликі проблеми з адаптацією до свого нового оточення.
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Мейджор пройде додатковий тренінг, який повинен допомогти йому адаптуватися до життя в Білому домі. Приватне навчання за межами Білого дому відбуватиметься у районі Вашингтона. Очікується, що воно триватиме кілька тижнів.
Президент Джо Байден публічно захистив Мейджора, заявивши, що його собака захищає себе і пристосовується до багатьох незнайомих людей на території навколо Білого дому.
85% людей в Білому домі люблять його. Він тільки облизує їх і виляє хвостом. Але .. я усвідомлюю, що деякі, зі зрозумілих причин, бояться собак в принципі,
– додав президент.
Байден публічно захистив Мейджора / Фото з інстаграму drbiden
У лютому, виступаючи на телевізійному шоу, перша леді Джилл Байден розповіла, що намагається допомогти собакам адаптуватися. Це один з її постійних клопотів, але поки собакам важко. "Гуляти вони виходять на Південній галявині, де на них дивиться безліч людей", – сказала вона
Джилл Байден і собаки на прогулянці / Скриншот з відео NBCNews