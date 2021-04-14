Вівчарка схудла на 23 кілограми: фото до та після, зворушливе відео

Не тільки люди мають зайву вагу. Домашні тварини також переймають шкідливі звички у своїх господарів. Обмежена рухова активність та переїдання призводять до того, що собаки та кішки починають товстіти.

Ця німецька вівчарка жила в притулку й важила понад 68 кілограмів. Тварина мала не тільки зайву вагу, а й проблеми зі здоров'ям.

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Спершу вівчарка від усіх ховався / Фото The DoDo

Такою собаку всиновили з притулку. У вівчарки були проблеми із серцем, суглобами та стегнами.

Чоловік, на ім'я Лі побачив Тоні в притулку й закохався у собаку. Він знав, що вівчарці потрібна родина, де її справді любитимуть і вирішив забрати її собі.



Пес не міг довго бігати / Фото The DoDo

Тоні оселився в будинку, де вже мешкало 8 собак. Усі вони були врятовані з притулків.

Для щасливого життя вівчарці потрібно було позбутися третини від своєї ваги. Пес не міг навіть піднятися сходами на 2-й поверх. А ще у перший час собака боявся, ховався й відчував себе скуто в новому домі.



Хазяїн бере своїх собак в подорожі / Фото The DoDo

А потім почалася справжня армійська муштра. Тоні доводилося бігати у снігу разом з іншими собаками – спершу він не хотів рухатися і сідав на сніг. Пси запрошували вівчарку до гри й змушували більше рухатися.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.



Тоні схуд і почав повноцінно бігати і плавати / Фото The DoDo

У день, коли хазяїн вперше поїхав на робочу зустріч, Тоні вирвався й побіг за машиною – пес так полюбив свого нового господаря й не захотів розлучатися з ним. Лі з дитинства мріяв мати притулок для собак. Коли чоловік виріс, то здійснив свою мрію. Він навіть подорожує разом зі своїми собаками. До веселої зграї приєднався й Тоні, коли трохи схуд.



Тепер пес насолоджується життям / Фото The DoDo

Важливо Їжа не на смітник, а у притулки: створили додаток, який допомагатиме прогодувати тварин



Яким Тоні став і яким він був / Фото The DoDo

Тепер вівчарка їздить зі своїм хазяїном на пляж, ходить на пробіжки й живе повноцінним та щасливим собачим життям.

Повну історію вівчарки на прізвисько Тоні дивіться тут