Вівчарка-патріотка підкорила українців та стала зіркою тіктоку: чарівне відео

Державна прикордонна служба України поділилася відео з розумною собакою на прізвисько Вайріс. Вівчарка чудово виконує команди та відповідає на гасло "Слава Україні".

Вайріс стала справжньою зіркою мережі – відео з нею переглянули понад мільйон людей.

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Розумна тварина завжди відповідає на гасло "Слава Україні". На це вівчарка гавкає двічі. Відео із собакою у "формі" підірвало мережу та зібрало півтора мільйона переглядів у тіктоці.

Собака-патріотка Вайріс: дивіться відео

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Вівчарці Вайріс 3 роки і вона служить в Херсонській області. Розумна тварина підкорила мережу своїм чітким виконанням команд "струнко" та "вільно", а також "патріотичним" гавкотом.

Відео з собакою набирають мільйони переглядів не тільки у тіктоці, а й у фейсбуці.