Вівчарка-патріотка підкорила українців та стала зіркою тіктоку: чарівне відео

11 січня 2022 , 18:50
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Джерело:

фейсбук ДПСУ

Державна прикордонна служба України поділилася відео з розумною собакою на прізвисько Вайріс. Вівчарка чудово виконує команди та відповідає на гасло "Слава Україні".

Вайріс стала справжньою зіркою мережі – відео з нею переглянули понад мільйон людей. 

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Розумна тварина завжди відповідає на гасло "Слава Україні". На це вівчарка гавкає двічі. Відео із собакою у "формі" підірвало мережу та зібрало півтора мільйона переглядів у тіктоці.

Собака-патріотка Вайріс: дивіться відео

@weyris_dpsu #славаукраїні #зсу #укрїнанайкраща #укрїна #собака #немец #овчарка ♬ оригинальный звук - Вайрис
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Вівчарці Вайріс 3 роки і вона служить в Херсонській області. Розумна тварина підкорила мережу своїм чітким виконанням команд "струнко" та "вільно", а також "патріотичним" гавкотом.

Відео з собакою набирають мільйони переглядів не тільки у тіктоці, а й у фейсбуці.

Розумна вівчарка Вайріс підкорила мережу: дивіться відео

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Текст повідомлення:

Вітаємо мільйонерку з Тіктоку – службову собаку Вайріс ще з одним мільйоном – тепер і на Facebook. Сюжет Суспільного про вівчарку, яка служить у Херсонському загоні, опублікований на сторінці Держприокрдонслужби напередодні Нового року, вже охопив понад 1,3 млн аудиторії соцмережі, зібрав більше тисячі позитивних коментарів та понад 58 тисяч уподобань. Вайріс – комунікабельна, тому одразу ж фідбек фоловерам – вітання з Різдвом Христовим!

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Автор: Аліна Рудченко