Віслюки-няньки: чому навесні вони возять ягнят на спині – зворушливі фото

Цікавий звичай існує в Ломбардії, Італія. Щовесни тут з'являються віслючки-перевізники. Вони несуть на своїх спинах крихітних ягнят.

Щовесни в Ломбардії можна спостерігати миле видовище. Віслюки, одягнені в спеціальні жилети, переносять на собі маленьких ягнят.

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Віслюки допомагають ягнятам дістатися місця випасу / Фото Picabu

Малюків несуть високо у гори, на літній випас. Ягнята не в змозі здолати такий шлях самостійно, тому на допомогу їм доводиться залучати віслюків.



Малюків везуть у спеціальних жилетах / Фото Avantgardens

Спеціальні традиційні жилети для перенесення ягнят шиють пастухи.



Перевозити ягнят – традиція у Ломбардії / Фото Avantgardens

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте