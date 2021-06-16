Вирушила в Японію заради кохання: зворушлива історія самки білого носорога

Самка білого носорога Емма подолала 16 годин у дорозі з Тайваню до Японії, щоб знайти своє кохання. Її першим залицяльником став 10-річний носоріг Моран.

Подорож у понад дві тисячі кілометрів організували для того, щоб зберегти вид. Це одна зі спроб науковців збільшити число білих носорогів, які перебувають в неволі в Азії.

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Емма вирушила у Японію заради збереження виду

Самці білого носорога Еммі – 5 років. Її вибрали з-поміж 23 носорогів. Адже співробітники зоопарку зауважили, що вона "мало вступала у бійки" та має "м'яку вдачу".

Вчені намагаються зберегти вид білих носорогів, адже йому загрожує зникнення. За інформацією Всесвітнього фонду природи (WWF), наразі в дикій природі залишилося орієнтовно 18 тисяч особин.

Саме тому Емма відправилась у подорож зі свого рідного сафарі-парку Leofoo на Тайвані. У дорозі самка носорога провела орієнтовно 16 годин.

Після деяких затримок, пов'язаних з пандемією, Емма, південний білий носоріг, прибула до нашого зоопарку ввечері 8 червня,

– розповіли в зоопарку Сайтама Тобу.

У рідному Еммі тайванському сафарі-парку додали, що її було нескладно транспортувати, адже самка мініатюрного розміру.



Вчені працюють над збільшенням кількості носорогів / Фото AFP

Вчені намагаються збільшити кількість білих носорогів

Співробітники зоопарку в Японії розповіли, що Емма відразу після подорожі попрямувала до спальні. Ба більше, в новому зоопарку її вже навчили команд японською мовою – "йди сюди" та "ні".

Першим сусідом і обранцем Емми у Японії став 10-річний носоріг Моран.

Чому зникають носороги

Вчені розповідають, що головна загроза для цих тварин – браконьєрство. Останні продають роги тварин, адже вони містять кератин. Побутує думка, що ця речовина – афродизіак та засіб від раку, проте це наука не довела.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

До речі, компанії, що займаються розведенням тварин у неволі, сприяли збільшенню чисельності білих носорогів на півдні. Та ситуація на Півночі значно гірша – там залишилось всього двоє самок. Якщо вчені не змінять ситуацію, то вид зникне.