Велике поповнення: у Вінницькій області народилося 12 зубренят

Тепер на Вінниччині мешкає найбільше стадо зубрів в Україні. Єгерям доводиться оберігати тварин від браконьєрів.

Новонароджені зубри схожі на маленьких телят. Вони вже жваво біжать разом зі своїм стадом, але долати довгі відстані ще не можуть.

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Тепер на Вінниччині мешкає найбільше стадо в Україні. Воно налічує 107 особин.

У зубрів панує матріархат – вожаком стада є самка. Побачити зубрів непросто: вони бояться людей. Іноді потрібно годинами чекати на табун.

Цікаво те, що стадо зубрів відганяє від себе великих самців, бо ті – надто ліниві. Крупні зубри не можуть бігти за усіма тваринами, тому живуть одинаками.



У зубрів панує матріархат / Фото Depositphotos

Єгері дбають про те, щоб зубри не емігрували зі своєї території. Тварин підгодовують сіном, кукурудзою, ячменем, вівсом, цукровим буряком. Біля годівничок завжди видно сліди великих копит. Щоб дбати про зубрів, єгері чергують цілодобово.

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Найбільшими ворогами зубрів є браконьєри. Стадо на Вінниччині могло б бути більшим, але 5 років тому сталася трагедія. Браконьєри загнали на лід стадо зубрів і 17 з них потонули.

Перегляньте відео, на якому є малюки-зубри: