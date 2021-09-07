Вимер понад 85 років тому: тасманійського тигра "оживили" у кольорових кадрах

Старе чорно-біле відео з вимерлим тасманійським тигром розфарбували. Про це повідомило австралійське архівне агентство.

Тилацин, або сумчастий вовк – відомий ще як тасманійський тигр через смугасту шерсть. Тривалий час проживав у Австралії та на острові Нова Гвінея. Проте близько 85 років тому вимер.

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Сьогодні від тилацина залишилося лише з десяток чорно-білих відео, які разом будуть мати не більше 3 хвилин.

Національний архів кіно і звуку Австралії оголосив, що він розфарбував найдовший із цих музичних кліпів – 80-секундний фільм останнього відомого тасманійського тигра, якого звали Бенджамін та жив в 1930-х роках.

Урядове агентство довірило Семюелю Франсуа-Штейнінгеру ретельно розфарбувати стрічку. Робота була важкою та кропіткою, тому вона зайняла в експерта понад 200 годин.



Тасманійський тигр / Фото Phys.org

"Відеозапис був приголомшливим для свого віку. Проте дуже складним для забарвлення, тому що, крім тварини, було мало інших елементів", – зазначив Франсуа-Штайнінгер.



Забарвлений кадр / Фото Phys.org

Кадри були зняті Девідом Флеєм у грудні 1933 року. У закритому зоопарку Бомаріс, де, як повідомляється, натураліста під час зйомок вкусили.

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