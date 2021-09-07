Тилацин, или сумчатый волк – известный еще как тасманский тигр через полосатую шерсть. Долгое время жил в Австралии и на острове Новая Гвинея. Однако около 85 лет назад вымер.

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Сегодня от тилацина осталось только с десяток черно-белых видео, которые вместе будут иметь не более 3 минут.

Национальный архив кино и звука Австралии объявил, что он раскрасил самый длинный из этих музыкальных клипов – 80-секундный фильм последнего известного тасманского тигра, которого звали Бенджамин и жил в 1930-х годах.

Правительственное агентство доверило Сэмюэлю Франсуа-Штейнингеру тщательно раскрасить ленту. Работа была тяжелой и кропотливой, поэтому она заняла у эксперта более 200 часов.



Тасманский тигр / Фото Phys.org

"Видеозапись была потрясающим для своего возраста. Однако очень сложной для окраски, потому что, кроме животного, было мало других элементов", — отметил Франсуа-Штайнингер.



Окрашенный кадр / Фото Phys.org

Кадры были сняты Дэвидом Флеем в декабре 1933 года. В закрытом зоопарке Бомарис, где, как сообщается, натуралиста во время съемок укусили.

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