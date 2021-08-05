Виховали своїх господарів: 10 смішних фото справді нахабних котиків

5 серпня 2021 , 21:18
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Джерело:

Reddit

Деякі тварини стають такими нахабними, що власники вже не відчувають себе господарями в домі. Тільки погляньте на цих хвостатих хуліганів, які дозволяють собі абсолютно усе.

Попри нестерпний характер, люди все одно люблять своїх котиків. От тільки життя в будинку відбувається цілком та повністю за правилами хвостатих.

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Навіщо будиночок, якщо є чудовий килим


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Автор: Аліна Рудченко