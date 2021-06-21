Песики vs негода: милі фото собак у дощовиках і чобітках

Власники песиків знають: коли на вулиці йде дощ, зібратися на прогулянку удвічі складніше. По-перше, бажання відмирає, а по-друге, екіпірування і себе, і чотирилапого забирає значно більше часу.
Втім, усі старання будуть винагороджені щасливою мордочкою вихованця. А інколи і його кумедним і безпорадним виглядом у захисному плащику і чобітках.
Дізнайтеся Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради
Милі собаки на прогулянці у дощ
Негода прогулянки не скасовує, і доводиться надягати на себе водонепроникну куртку, дощовик або брати парасольку і гуляти під дощем. Хоч є приказка про "таку погоду, що хороший господар собаки не випустить", якщо опади затягуються на декілька днів, виходу немає – треба екіпіруватися і йти гуляти.
Але інколи песики у своїх захисних жилетиках виглядають так мило, що і негода стає менш надокучливою.
Він ще не полюбив дощовик, але вже звик / Фото із The Sun
У цього тер'єра є навіть мінікеди / Фото із The Sun
"Ну ти серйозно щодо гумаків?" / Фото із The Sun
А цей малий, здається, абсолютно щасливий у дощ / Фото із The Sun
Вуха у безпеці, хай це і трохи смішно / Фото із The Sun
Цей лабрадор занадто милий / Фото із The Sun
У цього песика ще й светр під плащем / Фото із The Sun
Здається, прозорий і жовтий – найпопулярніші версії плащів / Фото із The Sun
Милий песик-грибочок / Фото із The Sun
Як вигулювати улюбленця у дощ: короткі правила
- Вигулюючи собаку в погану погоду, господар повинен зробити все, щоб захистити свого вихованця найкращим чином. Найперше замисліться над ідеєю щоразу одягати на собаку дощовик. Не всі собаки будуть спокійно бігати в у ньому, але в такий накидці собака не промокне.
- Ви повинні бути впевнені, що собаку легко знайти в умовах поганої видимості.
- Маленькі породи собак на холоді і снігу почуваються жахливо. Допоможе подолати дискомфорт жилет: він часто містить світловідбивні елементи, що вирішить проблему із пункту 2.
- Варто зарання підготувати передпокій, застеливши його ганчіркою чи картоном. Повірте, ви оціните цей жест, коли мокрі і брудні повернетеся з вулиці.
- Захистіть лапи своєї собаки. Лід і сніг можуть заподіяти шкоду і незручність собаці, особливо якщо ви гуляєте там, де на дорогах розкидають реагенти чи сіль.
- Щоб захистити лапи собаки, спробуйте надягати на неї черевики або мазати лапи спеціальним воском.