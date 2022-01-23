Виглядає як унітаз: кумедна тарілка, яку можна купити улюбленцям

Миска для води, що підкорює покупців популярного ресурсу Amazon, зроблена точнісінько як унітаз. Якщо поставити її на кухні – вона беззаперечно стане хітом дизайну.

Миска зроблена з міцної кераміки, а тому прослужить домашнім тваринкам досить довго. Вон створена за принципом справжнього унітазу та забезпечить улюбленця завжди свіжою водою.

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Цей пристрій не тільки кумедно виглядає, а й забезпечує тварину свіжою водою / Фото Amazon

Для використання знадобиться пластикова пляшка. Її необхідно вставити в "бачок" донизу горлечком. Вода буде витікати поступово, коли улюбленець питиме.

Вартість такої миски на Amazon становить 30 доларів.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

З її допомогою можна навіть відучити улюбленця пити зі справжнього унітазу. Часто тварини полюбляють воду звідти, бо вона здається їм проточною, не застояною.

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З такою мискою у собаки чи кота буде власна проточна вода. А власники доведуть гостям, що мають чудове почуття гумору.



Домашнім улюбленцям подобається така цікавинка / Фото Carly Kulzer