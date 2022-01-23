Миска сделана из крепкой керамики, а потому прослужит домашним животным довольно долго. Она создана по принципу настоящего унитаза и обеспечит любимца всегда свежей водой.

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Это устройство не только смешно смотрится, но и обеспечивает животное свежей водой / Фото Amazon

Для использования понадобится пластиковая бутылка. Ее необходимо вставить в "бачок" вниз горлышком. Вода будет вытекать постепенно, когда любимец будет пить.

Стоимость такой миски на Amazon составляет 30 долларов.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для удовлетворения всех потребностей животных.

С ее помощью можно даже отучить питомца пить из настоящего унитаза. Часто животные любят воду оттуда, потому что она кажется им проточной, не застоявшейся.

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С такой миской у собаки или кота будет собственная проточная вода. А владельцы докажут гостям, что обладают прекрасным чувством юмора.