Вигинають спину та голосно "розмовляють": у чому причини дивної поведінки котів

Кішки – дуже цікаві тварини, поведінка яких часто залежить від древніх інстинктів. Власники чотирилапих могли помітити дивні рухи, пози та звуки, які може видавати кіт.

Чому кішка вигинає спину та починає бігти боком? Тварина може почати такий рух несподівано, без жодних видимих причин.

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Кішка злякалася

Іноді власники котів помічають, що пухнастики вигинають спину та шиплять, коли підходять до дзеркала. Усе через переляк – їм здається, що з дзеркала на них дивиться чужий ворожий кіт.

Саме тому улюбленець вигинає спину догори, а також розпушує шерсть – так він буде здаватися ворогу більшим.



У моменти потенційної небезпеки коти вигинають спину та розпушують хвіст / Фото Unsplash

А от коли улюбленець починає в такій позі йти боком – він зрозумів, що небезпека минула, однак намагається якомога швидше покинути небезпечне місце.

Деякі власники помічають, що улюбленці можуть застосовувати таку позу для гри. Вони настовбурчують шерсть і йдуть боком на свого господаря або іншу тварину – наприклад, собаку.

Чому коти "говорять"

Мабуть, усі чули характерний крик котів, що дуже схожий на плач дитини чи навіть дорослого. Особливо часто ці звуки можна почути навесні, коли в кішок відбуваються залицяння і стається викид гормонів.

Особливо часто "розмовляють" між собою самці. Так вони поводяться через велику кількість емоцій, і не завжди негативних.

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