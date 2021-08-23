Відпочиває краще за людей: морж-мандрівник Воллі орендує човни в Ірландії

Морж Воллі став зіркою, відпливши від арктичної батьківщини і опинившись в Ірландії та Уельсі. Протягом кількох місяців він досліджує місцеві води і тішить очевидців.

Нещодавно Воллі заліз на чужий моторний човен і без тіні вагань катався ним, як вершник на коні. Відповідне відео у твітері опублікувала компанія Clonaklilty Distillery: саме їм належить цей човен.

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Воллі катається на човнах і навіть ламає їх

У Clonaklilty розповіли, що Воллі ніяк не пошкодив їхній човен і вони були дуже раді його бачити та допомогти йому насолодитися відпочинком.

Морж мандрує водами Ірландії, активно переміщаючись. Нещодавно його бачили біля Клонакілті, згодом – на островах Сілли та березі Ардмору. Усе це – територіальні води Ірландії. У них морж почуває себе як господар. Принаймні так він себе поводить. Літньою розвагою для Воллі стали застрибування на човни.

Морж Воллі катається на човні: дивіться відео

Декілька разів очевидці повідомляли, що якийсь морж застрибнув на їхній борт. Оскільки інших моржів в Ірландії, окрім Воллі немає, очевидно, що це все його витівки.

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Воллі любить лежати на якісь поверхні, щоб його несло течією. Поки він був на островах Сіллі, для нього зробили спеціальний понтон. Він мав зменшити збитки людям: коли кремезний Воллі стрибає на човни, то часто їх пошкоджує. Проте Воллі зробив по-своєму, і просто відплив в інший район.

Зоозахисники порадили очевидцям не наближатися до Воллі та не порушувати його простір.

Пригоди моржа Воллі: головне

17 березня в Ірландії вперше в історії побачили моржа.

Припускають, що він пішов у сплячку на айсбергу поблизу Гренландії, а потім дрейфував на південь.

Води Ірландії – не середовище існування моржів. Вони живуть на узбережжі Аляски, Сибіру, Камчатки, арктичної Канади та Гренландії.

Моржа назвали Воллі і за його мандрами стали активно спостерігати у ЗМІ. Він вже відвідав сусідній з Ірландією Уельс, але згодом повернувся до "рідних вод".

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