На космічних качок підписані понад 1,5 мільйона людей у тіктоці, а також 80 тисяч осіб в інстаграмі. Власниця качок обожнює своїх підопічних: вона дозволяє їм спати на ліжку, плавати в кухонній мийці та гратися зі своїм песиком.

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Бігають за людиною



Каченята супроводжують свою власницю / Скриншот з відео

Домашні качки поводяться дуже цікаво. Каченята бігають за своєю людиною слідом, не полишаючи її й на хвилину.

Вони також супроводжують дівчину під час прогулянок із собакою. Пташенята зовсім не бояться йти до парку, де поводяться виховано й чемно.



Каченята релаксують в парку / Скриншот з відео

Качок беруть на відпочинок

На милих відео каченята відпочивають на морі разом із чоловіком дівчини. Пташенята плавають на надувному колі й нікуди не тікають. Ці милі малюки настільки свійські, що не залишають своїх людей навіть на мить.



Каченята на морі / Скриншот з відео

Показують, як вирощують малюків

Власниця качок Тоня – професійна заводчиця різних порід. Вона показує не тільки процес "виховання" малюків, а я те, як дитинчата з'являються на світ.

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Як вилуплюються каченята: відео

Окрім відео, Тоня публікує милі фото своїх улюбленців. Процес вирощування качок відбувається з величезною любов'ю та гумором – ймовірно, саме цим блогерка підкорила численних користувачів мережі.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Більше фото качок та їх власниці дивіться тут / Фото з інстаграму Ducks in Space