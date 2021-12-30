Відплатила за порятунок: як лисиця допомогла чоловіку відновитися після операції

У 2020 році Джефф Грюкок врятував та вигодував дику лисицю. Вже у 2021 році хижачка віддячила 70-річному чоловіку.

Джефф Грюкок пройшов складне лікування, яке повʼязане з відшаруванням сітківки ока. Після операції йому потрібен був відпочинок, аби швидше відновитися. У цьому чоловіку допомогла лисиця.

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Хижачка вилазила до Джеффа на ліжко, дозволяла йому себе гладити, що не є звичною поведінкою лисиць.

Це мені так допомогло. Коли вона приходила до мене, то давала справжній стимул повертатися до життя, де я можу бути на вулиці з тваринами,

– пригадав Джефф.

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Відомо, що чоловік працює у сфері захисту тварин. Лисиця, яку він врятував запамʼятала, як Джефф знайшов її маленькою на узбіччі дороги. На крихітці було 150 кліщів, яких витягнули з її тіла.

"Якби ми не лікували її, вона б померла протягом наступних 24 годин. Я думаю, що лисиця відплатила. Оскільки вона знає, що ми допомогли та врятували їй життя", – додав Джефф.

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Лисиця залишилася жити у новій сімʼї. Хоч її не тримають та постійно випускають надвір, вона все одно повертається до людей, які її врятували.

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