Під час пандемії коронавірусу й суворого карантину американський комік Дреннон Девіс не міг їздити із гастролями. Чоловік хотів хоч якось розважитися на карантині.

До теми Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця

Коли Девіс почув, що у його подруги живуть осиротілі й покинуті кошенята, він негайно взяв собі двох яскраво-рудих братів.



Девіс та його котики / Фото фейсбук Drennon Davis

Я завжди шукав оранжевого кота, – розповідає комік.

Малюків назвали Ньют та Фрог.

Будинок Девіса в період карантину перетворився на арт-простір. Там знайшлося місце для ще однієї інсталяції – котячого містечка. А кошенята стали його "мерами".

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.



Кіт у котячій "тюрмі" / Скриншот

Матеріалом для нього стали картонні коробки від різних доставок, які Девіс збирав під час карантину. Картон – ідеальний матеріал для котів, вони обожнюють гратися в коробках.



Так виглядає котяче містечко / Скриншот

Дивіться Музикант The Kiffness перевипустив мегапопулярний трек зі злим котом

Комік захопився й вибудував справжнє місто з будинками, дорогами, мостами, деревами, хмарами. Тут є навіть тюрма, ферма й кінотеатр. Кошенята можуть бавитися на різних рівнях і ховатися в містечку хоч цілий день.

Ньют та Фрог бавляться у своєму містечку