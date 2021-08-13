Під час пандемії коронавірусу й суворого карантину американський комік Дреннон Девіс не міг їздити із гастролями. Чоловік хотів хоч якось розважитися на карантині.
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Коли Девіс почув, що у його подруги живуть осиротілі й покинуті кошенята, він негайно взяв собі двох яскраво-рудих братів.
Девіс та його котики / Фото фейсбук Drennon Davis
Я завжди шукав оранжевого кота, – розповідає комік.
Малюків назвали Ньют та Фрог.
Будинок Девіса в період карантину перетворився на арт-простір. Там знайшлося місце для ще однієї інсталяції – котячого містечка. А кошенята стали його "мерами".
Кіт у котячій "тюрмі" / Скриншот
Матеріалом для нього стали картонні коробки від різних доставок, які Девіс збирав під час карантину. Картон – ідеальний матеріал для котів, вони обожнюють гратися в коробках.
Так виглядає котяче містечко / Скриншот
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Комік захопився й вибудував справжнє місто з будинками, дорогами, мостами, деревами, хмарами. Тут є навіть тюрма, ферма й кінотеатр. Кошенята можуть бавитися на різних рівнях і ховатися в містечку хоч цілий день.
Ньют та Фрог бавляться у своєму містечку