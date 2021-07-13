Відома актриса Софія Вергара влаштувала свято у День народження собаки: фото

Відома актриса та модель Софія Вергара нещодавно відсвяткувала своє 49-річчя. Окрім свого свята, актриса також відзначила День народження свого собаки.

Спеціально для собаки презентували торт. Унікальні фото святкування актриса опублікувала в інстаграмі.

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Софія Вергара привітала свого собаку з Днем народження

Відома колумбійська й американська акторка і модель Софія Вергара опублікувала фото собаки з десертом. На фото – крихітний торт до Дня народження, який вишукано прикрашений рожевими трояндами та фігуркою фламінго.

Так актриса привітала свого чихуахуа Баблса з Днем народження.

Сьогодні День народження Баблса!

– написала актриса під фото в інстаграм.

Користувачі мережі також привітали собаку з Днем народження, питали про його вік та надсилали милі смайлики.

До святкування також доєднались дві інші собаки актриси. Всі домашні улюбленці були вдягнені в однаковому одязі з леопардовим принтом. Актриса зауважила, що це одяг бренду її сина.



Усі собаки були в однаковому одязі / Скриншот з інстаграму Софії Вергари

Про стосунки з собакою

Син Софії Вергари, 29-річний Маноло Гонсалес-Ріполл Вергар запустив свою лінійку одягу для собак в 2020 році.

У одному з інтерв'ю Софія Вергара зауважила, – що, очевидно, Баблс її "ненавидить" та більше любить її чоловіка – актора Джо Манганьєлло. Відомо, що третій улюбленець з'явився у пари раніше в цьому році.

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До речі, це не вперше актриса влаштовує свято для собаки. У 2020 році вона влаштувала святкування для іншого улюбленця й витратила на це орієнтовно 5 тисяч доларів.

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