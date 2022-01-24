Віддав свою їжу: соцмережі підкорило відео з доберманом, який турбується про господиню

Доберман став відомим у соціальних мережах через свою вихованість та турботу до господині. Відео із вчинком собаки набрало понад мільйон переглядів.

Згідно з роликом, жінка сиділа за столом та мала на тарілці 2 котлети, які хотіла спробувати. В цей час навколо неї бігав доберман.

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Собака тримав в зубах металеву миску і також дуже хотів, аби йому дали щось смачненьке. Він гримів посудом та активно привертав увагу, поки не поставив тарілку на стіл поруч з господинею.

Жінка віддала йому 2 свої котлети, а тоді вдала мов образилася на нього. Помітивши це, пес переклав їжу назад у її тарілку.

Дивіться відео: як собака турбувався про господиню

Така реакція собаки здивувала користувачів, тому вони активно залишали свої схвальні відгуки під відео.

"У собаки дійсно гарний самоконтроль, а жінка – хороший тренер".

"Добермани – неймовірно розумні та сильні собаки".

"Це найпрекрасніше відео! Урок, який має вивчити кожен із нас!".

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