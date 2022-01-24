Согласно ролику, женщина сидела за столом и имела на тарелке 2 котлеты, которые хотела попробовать. В это время вокруг нее бегал доберман.
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Собака держала в зубах металлическую миску и тоже очень хотела, чтобы ему дали что-нибудь вкусненькое. Он гремел посудой и активно привлекал внимание, пока не поставил тарелку на стол рядом с хозяйкой.
Женщина отдала ему 2 котлеты, а потом притворилась словно, обиделась на него. Заметив это, пес переложил еду в ее тарелку.
Смотрите видео: как собака беспокоилась о хозяйке
Такая реакция собаки удивила пользователей, поэтому они активно оставляли одобрительные отзывы под видео.
- "У собаки действительно хороший самоконтроль, а женщина – хороший тренер".
- "Доберманы – невероятно умные и сильные собаки".
- "Это самое прекрасное видео! Урок, который должен изучить каждый из нас!".
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