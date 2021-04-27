Від тюленів до коал: милі фото, де тварини обіймаються, як люди

Джерело:The Sun
Ці фото можуть зробити ваш день набагато кращим. Тільки подивіться на кумедних тваринок, як вміють виявляти свої почуття точнісінько, як люди.
Виявляється, обійматися люблять не тільки люди. Великі кішки, білі ведмеді, лугові собачки – усі вони також вміють насолоджуватися обіймами.
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Біла ведмедиця та її дитинча / Фото Getty
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