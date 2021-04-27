Від тюленів до коал: милі фото, де тварини обіймаються, як люди

Ці фото можуть зробити ваш день набагато кращим. Тільки подивіться на кумедних тваринок, як вміють виявляти свої почуття точнісінько, як люди.

Виявляється, обійматися люблять не тільки люди. Великі кішки, білі ведмеді, лугові собачки – усі вони також вміють насолоджуватися обіймами.

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Тюлені



Обіймаються на березі океану / Фото SWNS

Лугові собачки



Романтична пара / Фото Getty

Слони



2 слони радіють життю / Фото Caters News Agency

Леви



Левиця Аша обіймає свого малюка в зоопарку Майамі у США / Фото Caters News Agency

Білі ведмеді



Біла ведмедиця та її дитинча / Фото Getty

Тигр та орангутанг



Суматранське тигреня подружилося з п'ятимісячним орангутангом у ветеринарній клініці в Індонезії / Фото Getty

Коали

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Ці 2 коали із парку рептилій в Австралії виглядають нерозлучними / Фото Caters News Agency

Олені



Конфлікт, що виглядає як обійми / Фото Barcroft Media

Панди



Дуже мила мама і її дитинча / Фото Getty

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Ведмеді



Виглядають точнісінько, як 2 старих приятелі / Фото Solent