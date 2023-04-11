Коко потрапив до клініки з порятунку тварин у Пламптоні разом з іншим псом, коли його господар помер. Як виявилося згодом, пес прибув хворим на алкоголізм і його було необхідно негайно рятувати.

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Через спосіб життя господаря собаки звикли до алкоголю. Вони потребували невідкладної допомоги ветеринарів, оскільки були судоми – це через абстинентний синдром.

Собаки стали залежними від алкоголю, коли їх господар залишав спиртні напої перед тим, як піти спати,

– пише видання, посилаючись на співробітників притулку.

Водночас ветеринари кажуть, що собаки були доглянутими, навчені до всього й у всьому іншому поводилися звичайно.

На жаль, попри зусилля лікарів, другий собака Джорджі помер, але Коко вдалося врятувати.

Коко страждав від алкоголізму / Фото metro.co.uk​

Лабрадор перебував під наркозом близько чотирьох тижнів, це допомогло псові позбутися судом. Співробітники притулку розповіли, що стан Коко покращується, але поки що він не готовий жити в іншій сім'ї, бо присутня тривога. Втім, згодом лабрадор шукатиме новий дім.

У Києві поліція врятувала цуценя, яке поїли горілкою

У Києві правоохоронці вилучили 3-місячне цуценя, власниця якого била тварину та поїла горілкою. Нині песиком опікується поліцейський.

У лютому інспектори з протидії домашньому насильству приїхали на виклик через конфлікт між сусідами. Посеред розкиданих речей вони помітили цуценя такси, яке тремтіло та було налякане. Згодом вже від сусідів поліцейські дізнались, що власниця тварини постійно вчиняє сварки, знущається з собаки, прив'язує її до батареї та б'є. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав – вона підпоювала його горілкою.