Врятує від спорту: величезний пес заважає власниці тренуватися – кумедне відео
30 червня 2021 , 18:29Читать новость на русском
Джерело:ViralHog
Дівчина тренувалася вдома, а її гігантський пес породи маламут лежав поруч. Але песику було нудно просто лежати й він вирішив трішки подратувати свою хазяйку.
Спершу пухнастий велетень займав тільки половину килимка, однак йому виявилося цього замало. Він вирішив розлягтися й збив свою власницю, яка саме виконувала непросту вправу.
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Однак дівчина не розсердилася, а натомість погралася зі своїм улюбленцем і погладила його. А незворушний пес продовжив лежати, зайнявши, зрештою, увесь килимок.Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.
Подивіться кумедне відео про собаку
Користувачі мережі коментують смішне відео:
- "Мені подобається той факт, що вона була за лічені секунди від закінчення свого набору вправ, а він зіпсував його".
- "Те, як вона відреагувала на вторгнення свого собаки, дуже мило. Тільки погладжування та обійми. Вона дуже любить свого собаку і має терпіння".
- "Дуже мило".