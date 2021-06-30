Спершу пухнастий велетень займав тільки половину килимка, однак йому виявилося цього замало. Він вирішив розлягтися й збив свою власницю, яка саме виконувала непросту вправу.

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Однак дівчина не розсердилася, а натомість погралася зі своїм улюбленцем і погладила його. А незворушний пес продовжив лежати, зайнявши, зрештою, увесь килимок.

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