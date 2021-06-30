Спершу пухнастий велетень займав тільки половину килимка, однак йому виявилося цього замало. Він вирішив розлягтися й збив свою власницю, яка саме виконувала непросту вправу.
Цікаво Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради
Однак дівчина не розсердилася, а натомість погралася зі своїм улюбленцем і погладила його. А незворушний пес продовжив лежати, зайнявши, зрештою, увесь килимок.
Подивіться кумедне відео про собаку
Користувачі мережі коментують смішне відео:
- "Мені подобається той факт, що вона була за лічені секунди від закінчення свого набору вправ, а він зіпсував його".
- "Те, як вона відреагувала на вторгнення свого собаки, дуже мило. Тільки погладжування та обійми. Вона дуже любить свого собаку і має терпіння".
- "Дуже мило".