Сначала пушистый великан занимал только половину коврика, однако ему оказалось этого мало. Он решил разлечься и сбил свою хозяйку, которая как раз выполняла непростое упражнение.

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Однако девушка не рассердилась, а взамен поиграла со своим любимцем и погладила его. А невозмутимый пес продолжил лежать, заняв, наконец, весь коврик.

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