Величезний пес став нянею для крихітного кошеня: зворушливі фото та відео

Великий пес вирішив піклуватися про покинуте кошеня. Попри різницю в розмірах, пес став ідеальною нянею.

Господиня величезного пса Норма знайшла крихітне кошеня в картонній коробці на вулиці. Жінка не змогла пройти повз нього та забрала додому.

Цікаво Мікс сухого та вологого кормів для кішки: у чому переваги такої годівлі

Хоч на неї й чекав пес, який вагою більший за неї, проте в жінки не було сумнівів, що Норм прийме кошеня.

Догляд за новонародженим кошеням – непросте завдання. Навіть, якщо очі вже відкрилися, йому все одно потрібна постійна увага та регулярна перевірка ветеринара. Крім того, в будинку є багато небезпек для допитливого малюка.

Проте господині активно допомагав пес Норм. Величезний звір терпляче забавляв кошеня, яке назвали Соніком, та спокійно сприймав удари крихітних лапок.



Сонік та Норм / Скриншот з відео

Проте найкращих друзів довелося розлучити, адже кошеня вирушило в новий будинок. Один із друзів господині вирішив, що хоче мати вдома чотирилапого пухнастого улюбленця.

Читайте також Як кішка зачарувала усіх кур'єрів міста: таємний метод чотирилапої

Про дружбу Соніка та Норма також не забули, адже господарі планують влаштовувати для них зустрічі. Вони вважають, що їх зв'язок — особливий, тому не можна його розривати.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Дивіться відео про Соніка та Норма: