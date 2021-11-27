Хозяйка огромного пса Норма нашла крошечного котенка в картонной коробке на улице. Женщина не смогла пройти мимо и забрала домой.
Интересно Микс сухого и влажного кормов для кошки: в чем преимущества такого кормления
Хоть ее и ждал пес, который весом больше ее, однако у женщины не было сомнений, что Норм примет котенка.
Уход за новорожденным котёнком – непростая задача. Даже если глаза уже открылись, ему все равно нужно постоянное внимание и регулярная проверка ветеринара. Кроме того, в доме есть много опасностей для любознательного малыша.
Однако хозяйке активно помогал пес Норм. Огромный зверь терпеливо забавлял котенка, которого назвали Соником, и спокойно воспринимал удары крошечных лапок.
Соник и Норм / Скриншот с видео
Однако лучших друзей пришлось разделить, ведь котёнок отправился в новый дом. Один из друзей хозяйки решил, что хочет иметь дома четырехлапого пушистого любимца.
Читайте также Как кошка очаровала всех курьеров города: тайный метод четырехлапой
О дружбе Соника и Норма тоже не забыли, ведь хозяева планируют устраивать для них встречи. Они считают, что их связь особенная, поэтому нельзя ее разрывать.
Смотрите видео про Соника и Норма: