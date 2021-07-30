МакГувер має вражаючі розміри й сотні тисяч вірних читачів у соціальних мережах. Фотографії цієї незвичної ящірки справді вражають.
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Улюблена ящірка інстаграму розміром з собаку, – так написали власники МакГувера на його сторінці.
Тегувид ретилій сімейства теїд. Ці ящірки досягають довжини близько метра й важать 3,5 – 4 кілограми. Тегу мешкають в Південній Америці.
Джерело: Вікіпедія
В акаунті МакГувера регулярно публікують фото й відео розкішного життя ящірки. Рептилія засмагає на сонці, ніжиться зі своєю власницею в ліжку й поводиться, як кіт.
МакГувер полюбляє купатися і регулярно залізає на руки до своєї хазяйки. Але найбільше йому подобається грітися на сонці, адже він – холоднокровна тварина.
Ящірка полюбляє їсти овочі та фрукти. Також він не проти поласувати вареними яйцями, креветками й рибою. Власниця годує рептилію за допомогою паличок для суші.
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