МакГувер має вражаючі розміри й сотні тисяч вірних читачів у соціальних мережах. Фотографії цієї незвичної ящірки справді вражають.

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Улюблена ящірка інстаграму розміром з собаку, – так написали власники МакГувера на його сторінці.

Тегу вид ретилій сімейства теїд. Ці ящірки досягають довжини близько метра й важать 3,5 – 4 кілограми. Тегу мешкають в Південній Америці.

Джерело: вид ретилій сімейства теїд. Ці ящірки досягають довжини близько метра й важать 3,5 – 4 кілограми. Тегу мешкають в Південній Америці.Джерело: Вікіпедія

В акаунті МакГувера регулярно публікують фото й відео розкішного життя ящірки. Рептилія засмагає на сонці, ніжиться зі своєю власницею в ліжку й поводиться, як кіт.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

МакГувер полюбляє купатися і регулярно залізає на руки до своєї хазяйки. Але найбільше йому подобається грітися на сонці, адже він – холоднокровна тварина.

Ящірка полюбляє їсти овочі та фрукти. Також він не проти поласувати вареними яйцями, креветками й рибою. Власниця годує рептилію за допомогою паличок для суші.

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