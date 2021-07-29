Пропонуємо фото цікавих домашніх улюбленців. Деякі тваринки посміхаються, деякі – мають неймовірний погляд.

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#1 Поні заснуло, поки ветеринар говорив з господарями



Поні, здається, дуже втомилось після візиту до ветеринара / Фото Quantizedd

#2 Робота ветеринаром має свої переваги



Котів багато не буває / Фото Zentik69

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

#3 У ветеринара у шухляді живе шпіц



Кожен по-своєму використовує шухляду / Фото

#4 Собака цілує ветеринара під час огляду, поки вимірює тиск



Собака вирішив віддячити своєму лікареві / Фото Black_flower666

#5 Навіть візит до лікаря не засмутив цього собаку



Цей собака знає, що таке радість / Фото SloanXL

#6 Левеня дуже пильно та з острахом спостерігає за людьми



Ці неймовірні очі заворожують / Фото MillAh

#7 Кошеня, захистившись від вірусів маскою, готове допомагати іншим



У ветеринара з'явився помічник / Фото Woodend3442

#8 Цей пильний та справді лисячий погляд привертає увагу



Бувають й такі милі пацієнти / Фото Teo_sk

#9 Кошеня знайшло собі тимчасовий притулок



Кошеня знайшло собі дім відразу в лікаря в кишені / Фото Reddit.com

#10 Цей песик відверто не у захваті від візиту до лікаря



Отаке миле створіння потребувало допомоги лікаря / Фото Sadmoment.com

#11 Німецькі доги вирішили проявити свою любов



Ці собаки вміють проявити любов / Фото Camkoda

#12 Щуреняті також потрібне обстеження



Бувають й дуже маленькі пацієнти / Фото Blek_blek

#13 Таке щасливе кошеня доглядав ветеринар



Це кошеня точно вміє радіти життю / Фото TheGSwat

#14 Той момент, коли і лікар, і пацієнт на одній хвилі



Ця тварина точно вміє проявляти емоції / Фото Mrsmadmike

#15 Козеня Матильду принесли у гості до лікарні



Стильне козеня прийшло на прийом до ветеринара / Фото Meggiemugs

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