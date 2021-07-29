Предлагаем фото интересных домашних любимцев. Некоторые животные улыбаются, некоторые – имеют невероятный взгляд.

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# 1 Пони уснул, пока ветеринар говорил с хозяевами

Пони уснул в ногах
Пони, кажется, очень устал после визита к ветеринару / Фото Quantizedd

# 2 Работа ветеринаром имеет свои преимущества

коты
Котов много не бывает / Фото Zentik69

# 3 У ветеринара в ящике живет шпиц

пес
Каждый по-своему использует ящик / Фото

# 4 Собака целует ветеринара при осмотре, пока тот измеряет давление

пес
Собака решил отблагодарить своему врачу / Фото Black_flower666

# 5 Даже визит к врачу не огорчил эту собаку

пес
Эта собака знает, что такое радость / Фото SloanXL

# 6 Львенок очень пристально и со страхом наблюдает за людьми

Тигреня
Эти невероятные глаза завораживают / Фото MillAh

# 7 Котенок, защитившись от вирусов маской, готово помогать другим

кот
В ветеринара появился помощник / Фото Woodend3442

# 8 Этот пристальный и действительно лисий взгляд привлекает внимание

лиса
Бывают и такие милые пациенты / Фото Teo_sk

# 9 Котенок нашол временное пристанище

кот
Котенок нашол себе дом сразу у врача в кармане / Фото Reddit.com

# 10 Этот песик откровенно не в восторге от визита к врачу

пес
Такое милое создание нуждалось в помощи врача / Фото Sadmoment.com

# 11 Немецкие доги решили проявить свою любовь

псы
Эти собаки умеют проявить любовь / Фото Camkoda

# 12 Крысяте также необходимо обследование

Крыса
Бывают и очень маленькие пациенты / Фото Blek_blek

# 13 За таким счастливым котенком ухаживал ветеринар

кот
Этот котенок точно умеет радоваться жизни / Фото TheGSwat

# 14 Тот момент, когда и врач, и пациент на одной волне

пес
Это животное точно умеет проявлять эмоции / Фото Mrsmadmike

# 15 Козленка Матильду принесли в гости в больницу

Необычный пациент ветеринара
Стильный козленок пришол на прием к ветеринару / Фото Meggiemugs

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