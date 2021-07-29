Предлагаем фото интересных домашних любимцев. Некоторые животные улыбаются, некоторые – имеют невероятный взгляд.
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# 1 Пони уснул, пока ветеринар говорил с хозяевами
Пони, кажется, очень устал после визита к ветеринару / Фото Quantizedd
# 2 Работа ветеринаром имеет свои преимущества
Котов много не бывает / Фото Zentik69
# 3 У ветеринара в ящике живет шпиц
Каждый по-своему использует ящик / Фото
# 4 Собака целует ветеринара при осмотре, пока тот измеряет давление
Собака решил отблагодарить своему врачу / Фото Black_flower666
# 5 Даже визит к врачу не огорчил эту собаку
Эта собака знает, что такое радость / Фото SloanXL
# 6 Львенок очень пристально и со страхом наблюдает за людьми
Эти невероятные глаза завораживают / Фото MillAh
# 7 Котенок, защитившись от вирусов маской, готово помогать другим
В ветеринара появился помощник / Фото Woodend3442
# 8 Этот пристальный и действительно лисий взгляд привлекает внимание
Бывают и такие милые пациенты / Фото Teo_sk
# 9 Котенок нашол временное пристанище
Котенок нашол себе дом сразу у врача в кармане / Фото Reddit.com
# 10 Этот песик откровенно не в восторге от визита к врачу
Такое милое создание нуждалось в помощи врача / Фото Sadmoment.com
# 11 Немецкие доги решили проявить свою любовь
Эти собаки умеют проявить любовь / Фото Camkoda
# 12 Крысяте также необходимо обследование
Бывают и очень маленькие пациенты / Фото Blek_blek
# 13 За таким счастливым котенком ухаживал ветеринар
Этот котенок точно умеет радоваться жизни / Фото TheGSwat
# 14 Тот момент, когда и врач, и пациент на одной волне
Это животное точно умеет проявлять эмоции / Фото Mrsmadmike
# 15 Козленка Матильду принесли в гости в больницу
Стильный козленок пришол на прием к ветеринару / Фото Meggiemugs
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