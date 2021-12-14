Велетні в снігу: як на Львівщині підгодовують зубрів – яскраві фото
Джерело:прес-служба НПП "Сколівські Бескиди"
У Сколівських Бескидах вже настала сніжна зима. Через це лісники почали годувати місцеве поголів'я зубрів.
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" розташований у Львівській області. Чималий сніговий покрив став причиною того, що тут почали підгодовувати зубрів.
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У нацпарку живе 37 зубрів
Взимку зубрам важко шукати їжу під снігом / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"
Цих великих тварин потрібно годувати, адже їм важко добувати корм під снігом. Саме тому в нацпарку закупили 7500 кілограмів буряка, 4000 кілограмів білокачанної капусти, а також 3750 кілограмів кукурудзи.
У "Сколівських Бескидах" живе 37 червонокнижних звірів / Фото прес-служби
Такі закупівля обійшлася нацпарку майже у 80 тисяч гривень. Кошти на це виділив обласний фонд охорони навколишнього природнього середовища.
Також зубрам підготували 10 тонн сіна.
Чисельність стада зараз – 37 особин. Тварини охоче підходять і споживають соковиті смаколики. При таких умовах зимівля для тварин не страшна,
– розповідають у "Сколівських Бескидах".
Для зубрів закупили чимало продуктів / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"
Що відомо про зубрів
Цей вид занесений до Червоної книги України, Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та Європейського Червоного списку. Полювання на зубра заборонено з 1923 року.
У НПП "Сколівські Бескиди" працює програма "Поновлення популяції зубрів у Майданському лісництві". Тут за ними здійснюють постійний контроль ветеринари, науковці та чиновники.
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Лісники дбають про тварин / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"
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