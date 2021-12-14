Велетні в снігу: як на Львівщині підгодовують зубрів – яскраві фото

У Сколівських Бескидах вже настала сніжна зима. Через це лісники почали годувати місцеве поголів'я зубрів.

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" розташований у Львівській області. Чималий сніговий покрив став причиною того, що тут почали підгодовувати зубрів.

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У нацпарку живе 37 зубрів



Взимку зубрам важко шукати їжу під снігом / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"

Цих великих тварин потрібно годувати, адже їм важко добувати корм під снігом. Саме тому в нацпарку закупили 7500 кілограмів буряка, 4000 кілограмів білокачанної капусти, а також 3750 кілограмів кукурудзи.



У "Сколівських Бескидах" живе 37 червонокнижних звірів / Фото прес-служби

Такі закупівля обійшлася нацпарку майже у 80 тисяч гривень. Кошти на це виділив обласний фонд охорони навколишнього природнього середовища.

Також зубрам підготували 10 тонн сіна.

Чисельність стада зараз – 37 особин. Тварини охоче підходять і споживають соковиті смаколики. При таких умовах зимівля для тварин не страшна,

– розповідають у "Сколівських Бескидах".



Для зубрів закупили чимало продуктів / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"

Що відомо про зубрів

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. З кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Цей вид занесений до Червоної книги України, Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та Європейського Червоного списку. Полювання на зубра заборонено з 1923 року.

У НПП "Сколівські Бескиди" працює програма "Поновлення популяції зубрів у Майданському лісництві". Тут за ними здійснюють постійний контроль ветеринари, науковці та чиновники.

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Лісники дбають про тварин / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"

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Наші зубри перезимують

Цьогорічна зима обіцяє бути сніжною. Прогноз найближчих днів – регулярні опади снігу. Для звірів, особливо зубрів, стає щораз важче добувати природній корм. Але, як ніколи, в пригоді стали закуплені для підгодівлі корми коштом обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища.

Цьогоріч закуплено кормів: буряка в кількості 7500 кілограмів, капусти білокачанної – 4000 кілограмів, а також кукурудзи – 3750 кілограмів на загальну суму 79,425 тисячі гривень.

Служба охорони Майданського лісництва розпочала викладку кормів для підгодівлі зубрів. Чисельність стада на даний час – 37 особин. Тварини охоче підходять і споживають соковиті смаколики. Заготовлені за власні кошти нацпарку 10 тонн сіна складено в стіжки в місцях перебування стада, яке тварини поступово споживають. При таких умовах зимівля для тварин не страшна.