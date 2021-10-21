Кейра Мамаква із Канади мала непростий день: жінка розв'язувала чимало проблем у своєму будинку в Онтаріо. Наприкінці їй залишалося тільки вивезти сміття на звалище.

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Ведмедю сподобався матрас / Фото Keira Mamakwa

Ведмідь релаксував на повну

На місцевому сміттєзвалищі вона побачила дуже веселу картину. Там відпочивав ведмідь. Ось у кого день точно не був складним!



Тварина навіть не сподівалася знайти таке затишне місце для сну / Фото Keira Mamakwa

Клишоногий знайшов собі старий матрас, який хтось викинув. Ведмідь зрозумів, що це справжній скарб і вирішив негайно скористався перевагами відпочинку на матрасі.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Це була захоплива картина, – розповідає жінка.



Клишоногий не збирався покидати чудове місце / Фото Keira Mamakwa

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Кейра Мамаква завершила свою роботу на звалищі, а ведмідь продовжував лежати на матрасі. Здається, клишоногий і не збирався залишати таке затишне місце.

Кумедні фото розвеселили мережу / Фото Keira Mamakwa