Ведмідь заліз в будинок, аби поласувати смаженою куркою: відео з викрадачем
Джерело:ABC7 News
Чоловік у своєму будинку знайшов зловмисника, що вирішив на його кухні знайти собі щось повечеряти. Що вкрав ведмідь – читайте у матеріалі.
За словами Джона Холдена, коли він повернувся додому, то побачив навстіж відкриті вхідні двері. Одного ведмедя чоловік помітив на дворі та розумів, що ще принаймні один є в будинку.
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На кухні він виявив великого зловмисника, що доїдав з відерка смажену курку з KFC. Аби змусити тварин піти, Джону довелося видавати гучні звуки. Чоловік зізнався, що це вперше, коли до його будинку залізли ведмеді.
У мене було багато інших зустрічей з ними. Насправді вони стикалися зі мною кілька разів на задньому дворі, але точно ніколи в будинку,
– додав Холден.
Крім того, він зазначив, що запах KFC був занадто спокусливим для ведмедів, щоб чинити опір. Вони навіть захотіли відпочити у його дворі після того, як вкрали їжу.
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