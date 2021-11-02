Ведмідь заліз в будинок, аби поласувати смаженою куркою: відео з викрадачем

Чоловік у своєму будинку знайшов зловмисника, що вирішив на його кухні знайти собі щось повечеряти. Що вкрав ведмідь – читайте у матеріалі.

За словами Джона Холдена, коли він повернувся додому, то побачив навстіж відкриті вхідні двері. Одного ведмедя чоловік помітив на дворі та розумів, що ще принаймні один є в будинку.

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На кухні він виявив великого зловмисника, що доїдав з відерка смажену курку з KFC. Аби змусити тварин піти, Джону довелося видавати гучні звуки. Чоловік зізнався, що це вперше, коли до його будинку залізли ведмеді.

У мене було багато інших зустрічей з ними. Насправді вони стикалися зі мною кілька разів на задньому дворі, але точно ніколи в будинку,

– додав Холден.

Крім того, він зазначив, що запах KFC був занадто спокусливим для ведмедів, щоб чинити опір. Вони навіть захотіли відпочити у його дворі після того, як вкрали їжу.

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