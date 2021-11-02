По словам Джона Холдена, когда он вернулся домой, то увидел настежь открытую входную дверь. Одного медведя мужчина заметил во дворе и понимал, что еще хотя бы один есть в доме.

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На кухне он обнаружил большого злоумышленника, доедавшего из ведра жареную курицу из KFC. Чтобы заставить животных уйти, Джону пришлось издавать громкие звуки. Мужчина признался, что это впервые, когда в его дом залезли медведи.

У меня было много других встреч с ними. На самом деле они сталкивались со мной несколько раз на заднем дворе, но точно никогда в доме,

– добавил Холден.

Кроме того, он отметил, что запах KFC был слишком соблазнительным для медведей, чтобы сопротивляться. Они даже захотели отдохнуть во дворе после того, как украли еду.

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