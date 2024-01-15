Співробітники зоопарку стежитимуть за твариною — можливо, у нього проявляться ознаки ПТСР. Оскільки, він побував у зоні бойових дій і дістав контузію від снаряда, що розірвався поблизу. Історію Ямполя – читайте далі!

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Ямпіль після обстрілів в Україні знайшов новий дім у Шотландії

Ім'я йому дали за назвою села, де його знайшли. Виявили ведмедя в жовтні 2022 року. Основна частина з 200 тварин зоопарку в Донецькій області загинула.

Ямпіль з Донеччини тепер житиме у Шотландії / Фото Five Sister Zoo

Спочатку транзитом через Польщу Ямполя привезли в бельгійський притулок для тварин Natuurhulpcentrum, а потім він опинився в притулку для тварин у Бельгії. Тепер у нього вже є постійний дім у Західному Колдері, біля Единбурга.

Ямпіль пройшов через багато. Він дуже нервував, зустрічаючи людей. Ми хотіли бути делікатними, намагалися, щоб він не чув гучних звуків. Він пережив жахливе. Час покаже, але зараз він виглядає напрочуд спокійним,

— сказав Адам Велш, керівник відділу освіти зоопарку.

Співробітники зоопарку розповіли, що ведмідь виглядає спокійним, попри тривалу подорож у 1 100 кілометрів. Незабаром після прибуття до зоопарку він уже перекушував своїми улюбленими ласощами – огірками.

Ведмідь Ямпіль / Фото Five Sister Zoo

Оскільки Ямпіль отримав контузію під час обстрілу, у зоопарку пильно стежитимуть за твариною. Можливо, у неї проявляться якісь проблеми, схожі на посттравматичний розлад (ПТСР).

Відомо, що Ямпіль житиме в тимчасовому вольєрі. Зараз зоопарк збирає кошти на новий вольєр вартістю 200 000 фунтів стерлінгів (232 520 євро), уже є близько 70 тисяч євро.

Зауважимо, Ямпіль є гімалайським ведмедем, яких також називають місячними. Через жовте хутро на грудях у формі півмісяця, представники цього виду належить до категорії вразливих. За оцінками, на планеті залишилося менш як 60 000 особин.

Левиця Юна отримала контузію через вибухи у Києві

Через масовану ракетну атаку вранці 2 січня постраждала і левиця Юна у Центрі порятунку диких тварин. Вона зазнала контузії, оскільки уламки ворожої ракети впали за 300 метрів від її вольєра.

Так, від ударної хвилі вона отримала серйозну контузію та повністю втратила координацію, У центрі заявили, що Юна вже отримує необхідний курс лікування, і співробітники закладу покладають надію на її одужання.